محامٍ: النيابة استدعت ذوي المتوفين في واقعة «عزل الحسينية»

قال شاكر حامد، محام استئناف بمركز الحسينية، أحد مقدمي البلاغ للنائب العام ولنيابة الحسينية، برقم 18 لسنة 2021 إداري الحسينية، ضد كل من وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة ومدير مستشفي الحسينية المركزى بصفتهم، بشأن واقعة وفاة 4 في مستشفى الحسينية، إن النيابة استدعت أهالي المتوفين للتحقيق معهم حاليا في نيابة الحسينية، للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف حامد لـ«الوطن»، أنه تم تقديم البلاغ موقع عليه 150 محاميا من الحسينية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة وتطبيق أقصى عقوبة على من تثبت إدانته، بالإضافة إلى عرض المتوفين على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتأكيدا على أنهم ماتوا نتيجة الاختناق بسبب نقص الأكسجين، على حد قوله.

وأوضح محام الاستئناف، «الفيديو أظهر موت المرضى في نفس اللحظة، وهو ما يشير إلى أن هناك إهمال وتهمة قتل عمد بنية إزهاق روح، لاسيما وأن هناك إهمال طبي رهيب داخل المستشفى ومعظم أهالي الحسينية غاضبون مما حدث وطالبوا بإظهار نتيجة التحقيقات في أقرب وقت ومعاقبة المخطئ على أن يتم تطوير المستشفى وتحسين الخدمات المقدمة فيها لأن الحالة الطبية فيها متردية للغاية».

محام: نطالب بأقصى عقوبة على المتهمين

وأشار المحامي، إلى أن جميع الموقعين على الطلب متضامنون من أهالي الوفيات ويطالبون بفرض أقصى عقوبة على المتهمين، التي تصل إلى المؤبد، قائلا، «هذه جريمة بشرية لا يمكن السكوت على من تسبب فيها ولابد من معاقبته حتى يهدأ أهالي الحسينية الذين أثارهم الرعب والفزع من مقطع الفيديو المتداول».

جدير بالذكر أنه انتشر أمس مقطع فيديو يظهر فيه حالة من الكر والفر داخل مستشفى الحسينية، وصرخات للفريق الطبي، بسبب وفاة 4 من مرضى كورونا داخل المستشفى في وقت واحد.