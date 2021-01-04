حورية فرغلي لـ«الوطن»: تركني الجميع.. وأعيش بمفردي مع كلابي الأوفياء

حالة من الوحدة والعزلة تعيشها حاليا الفنانة حورية فرغلي بعد إبتعادها عن الوسط الفني والظهور الإعلامي بسبب إجرائها عمليه جراحية خاطئة منذ أكثر من عامين.

وقالت حورية فرغلي لـ"للوطن": "أعيش في عزله شديدة بعد العمليه الخاطئة التي إعتقد البعض إنها عمليه تجميل"، مؤكدة: "أنا الحمد لله كنت ملكة جمال مصر 2002 ولا أحتاج لإجراء أي عملية تجميل لأغير من شكلي ولكن ماحدث لي كان قسمة ونصيب والحمدلله راضية بكل شئ كتبه ربنا لي".

وعن إبتعادها عن الوسط الفني والظهور الإعلامي بالفترة الأخيرة قالت "حورية": "للأسف أعيش وحيدة بمنزلي مع كلابي الـ5، فهم أصدقائي الأوفياء في وقت تركني الجميع وحدي، وفي الفترة الحالية هاتفي لم يعد تأتيه المكالمات كما كان من قبل، كل من حولي إبتعد عني حتي المسؤولة عن حساباتي بالسوشيال ميديا وأخباري الفنية تركتني ولم أعد أستطيع التواصل مع الجمهور بعد سرقة حساباتي الخاصة على فيسبوك".

وأضافت حورية فرغلي: "تسليتي الوحيدة في الوقت الحالي هي ممارسة اليوجا وجلوسي مع أصدقائي الأوفياء كلابي البالغ عددهم 5 كلاب، فلم يعد لدي أصدقاء كل علاقاتي السابقة كانت قائمة على المصلحة فقط".

يذكر أن حورية فرغلي كانت قد توجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، وكان أول ظهور فني لها من خلال فيلم "كلمني شكرا" لتبدأ بعد ذلك بدراسة التمثيل في أمريكا.

وإستطاعت حورية فرغلي في وقت قصير أن تتنوع في تجسيد العديد من الأدوار المختلفة والتي بدأتها بتجسيد دور الفتاة الشعبية، ثم الفتاة الإرستقراطية محققة نجاحا في الإثنين.

ومن أبرز الأعمال الفنية لـ حورية فرغلي قبل إبتعادها عن الاضواء هو تقديمها لمسلسل "ساحرة الجنوب" والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

وشارك في بطولة مسلسل ساحرة الجنوب كل من صلاح عبدالله، سوسن بدر، مها ابو عوف ،ياسر جلال والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.

وحقق المسلسل وقت عرضه أعلي نسبة مشاهدة ليظل متصدرا حتي نسب كبير في نسب المشاهدة على "يوتيوب".