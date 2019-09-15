تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن مشاركتها في فيلم "حملة فرعون"، مع النجم عمرو سعد، ومسلسل "مملكة الغجر" مع الفنانة فيفي عبده وحقيقة خلافها مع الأخيرة وأصعب مشاهدها، خلال حوارها مع موقع "الحدث.نت"،

وعبرت "حورية"، عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "حملة فرعون" كضيفة شرف: "أحب عمرو سعد، ووافقت لأن الدور ليس بحجمه وإنما بقيمته، والحمد لله كان الدور موفقا، والعمل حظي بنجاح في السينما، وكل الموجودين بالفيلم بذلوا مجهوداً كبيراً حتى يظهر بشكل لائق، وأنا أعتبر هذا العمل نقلة في تاريخ السينما".

وعن مشاركتها مع فيفي عبده في مسلسل "مملكة الغجر"، قالت حورية، إنها كانت سعيدة بالتواجد مع كل أبطال العمل، رغم أنها المرة الأولى التي شاركت فيها بعمل فني مع فيفي عبده: "غمرتني بطاقة حب كبيرة، والمسلسل نال إعجاب الجمهور، لأننا بذلنا فيه مجهوداً كبيراً حتى يخرج بشكل جيد، والورق الذي قدمه محمد الغيطي كان رائعاً ومليئاً بالتفاصيل المهمة عن حياة الغجر التي لم تقدم من قبل، وقد بذلت مجهوداً كبيراً في الدور حتى أتقمص دور الغجرية".

وعن أصعب مشاهدها في المسلسل، قالت "حورية": "العمل كله كان صعباً، ولكن كانت هناك مشاهد ارتدي فيها فستاناً خفيفاً رغم أن الجو كان شديدة البرودة، وظللت ارتدي هذه الملابس لمدة يومين دون نوم، وهذا كان أصعب ما واجهني، إلى جانب أنني اضطررت لقيادة عربة كبيرة (تريلا)، وهذه هي المرة الأولى التي أفعل فيها هذا.

كنت بطلة مصر في الفروسية.. ولا يوجد خلاف بيني وبين فيفي عبده

أما بالنسبة لركوب الخيل، بينت الفنانة أنه لم يكن لديها أي مشاكل فيه خاصة أنها بطلة مصر في الفروسية.

وحول بعض الشائعات بأن هناك خلافا وقع بينها وبين الفنانة فيفي عبده، ردت "حورية": "لم يحدث هذا نهائياً، فأنا أحب فيفي عبده كثيراً، وكانت العلاقة بيننا جيدة في التصوير والكواليس، وكانت مليئة بالحب والضحك، وأظن أن الجمهور شاهد التناغم الكبير الذي ظهر بيننا من خلال العمل على الشاشة، خاصة أن أغلب مشاهدي في العمل كانت معها، وأنا سعيدة بذلك".