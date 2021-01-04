«المحامين» تشكل لجان لتسهيل انتخابات النقابات الفرعية

قرر نقيب المحامين، رجائي عطية، تشكيل لجان تابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية، لإنهاء أية مشكلات قد تعترض أعضاء الجمعية العمومية بانتخابات النقابات الفرعية، مكلفا لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، برئاسة عبد الحفيظ الروبي، لإتمام ذلك، التي من المقرر إجراؤها على مرحلتين، تبدأ أولاهما في 7 فبراير المقبل.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، قرر الآتي:

أولا: تشكل لجنة برئاسة الأستاذ عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، وعضوية الأساتذة، عبد المجيد هارون، ومحمد الكسار، وأسامة سلمان، ومحمد عبد الوهاب.

ثانيا: تكون مهمة اللجنة تشكيل لجان تابعة للنقابة العامة على مستوى الجمهورية لحين انتهاء الانتخابات الفرعية المزمع عقدها، تكون مهمتها التواصل مع النقابة العامة لإنهاء أية مشكلات قد تعترض أعضاء الجمعية العمومية وإنهاء كل الخدمات.

ثالثا: تكون هيئة اللجان مشكلة من المحامين غير المرشحين، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين من السادة المرشحين.

رابعا: تخطر جميع الإدارات بالنقابة العامة للتعاون وتسهيل مأمورية اللجان.

خامسا: صدر في يوم الإثنين 4 يناير 2020.

كشوف المرشحين الأولية

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات؛ أعلنت كشوف المرشحين الأولية، في 2 يناير الجاري، بعد أن تم إغلاق باب تلقي طلبات الترشح الخاصة بانتخابات مجالس النقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة للمحامين، الخميس الماضي.

وكانت النقابة، أعلنت عن بدء تلقي الأوراق يوم 26 ديسمبر الماضي، على أن تتلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل بعد الفصل في الطعون والتظلمات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.