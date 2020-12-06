مصدر أمني: رجائي عطية طلب من قوات الشرطة اقتحام اتحاد المحامين العرب

صرح مصدر أمني اليوم، أنه جاء بلاغ من رجائى عطية، نقيب المحامين لشرطة النجدة، بتعرضه لمشاكل أمام مقر اتحاد المحامين العرب.

وأضاف أنه بالانتقال لمحل الواقعة، طلب "عطية" من قوة الشرطة اقتحام مقر اتحاد المحامين العرب بالقوة وتمكينه من الدخول.

وتابع أنه تم إخبار نقيب المحامين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لإعمال شؤونها فى هذا الشأن، إلا أنه رفض اتخاذ أي إجراء قانون.

وأشار المصدر إلى أنه أعقب ذلك سماح الموجودين بمقر الاتحاد له بالدخول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه للعرض على النيابة.