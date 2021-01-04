نائب برلماني: يجب حل أزمة قانون الإيجارات بشكل متدرج (فيديو)

قال المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن قانون الإيجارات يحتاج إلى وقفة وتحديث وهناك مطالبات بتغييره وهذا الملف حساس وشائك خاصة أنه متراكم في ظل إستقرار بعض الأشخاص وتعرض البعض إلى خسائر بسبب انخفاض سعر الإيجار.

وأضاف: كان تدخل الدولة يثير غضب بعض الأشخاص ولا يتم تحقيق الرضاء سواء إلى المستأجر أو المالك ولكن البرلمان سيحاول إتخاذ خطوات جادة وإجراء حوارات مجتمعية في المؤسسات ووسائل الإعلام وتهدف هذه الحوارات إلى تأسيس قناعات لتحقيق صالح جميع الأطراف.

يجب حل أزمة الإيجارات القديمة بشكل متدرج

وأضاف عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، هذا الملف الخاص بقانون الإيجارات القديمة يجب إصلاحه بشكل تدريجي يؤدي إلى أريحية بين الطرفين كما يجب النظر إلى الإيجار التجاري بوجهة نظر أخرى مغايرة للإيجار السكني، كما أن الأشخاص يقومون برفع قضايا وهذا يكبل يد الحكومة والمشرع.

مضيفا: وصدر قانون يعلق على امتلاك الحفيد للسكن إذا توفى المالك الأصلى لكن القانون يستهدف وضوع ضوابط زمنية مشروطة ويحدد ضرورة وجود أن يكون الحفيد مقيم في المكان منذ سنوات بالفعل ولا يستخدم المكان في أي أمر فقط، ولكني أعتقد أن البرلمان المقبل يجب أن يناقش هذه القضية بالتنسيق مع الإعلام والحكومة مع ضرورة وجود تدرج زمني لجميع الأطراف لأن المشكلة تراكمية وتشهد فئات متعددة من الشخصيات، الموضوع ده مهم جدا يتوفر في بيانات من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للتعرف على عدد المستأجرين وأنواع الإيجار المختلفة لكي يتم اتخاذ القرار بشكل لا يؤذي طرف خاصة في ظل وجود توابع اقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.