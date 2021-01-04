مستشارة الصحة للأبحاث: أعراض اللقاح الصيني عادية ولا تحتاج تدخلا طبيا

قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن الموقع الإلكتروني للقاحات، سيضم كل البيانات المطلوبة والشروط اللازمة لمن يرغب في الحصول على اللقاح، إضافة إلى جميع المعلومات، والإجابة على الأسئلة الشائعة التي تهم المواطن، مشددة على أن المواطن سيوقع على «موافقة مستنيرة» للحصول على اللقاح.

وشرحت عاصم، معنى العبارة الأخيرة، قائلة «هي حاجة معروفة في الممارسات الطبية، وشائعة ولكننا مش متعودين عليها، وعلى سبيل المثال فإن المريض لما يجيلي في عيادتي عشان أكشف عليه، فهذا يعتبر موافقة مستنيرة إني أكشف عليه».

مخاطر الحصول على اللقاح

وأضافت «عاصم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، أن الموافقة المستنيرة أمر متعارف عليه أيضا في إجراء الأبحاث الطبية، مؤكدة أن العالم في حالة استثنائية وجميع اللقاحات حصلت على موافقة الطوارئي، والمخاطر المتوقعة لا تتعدى الأمور المعروفة مثل سخونة أو حساسية، ولا تحتاج إلى تدخل طبي، مشددة على أن المعلومات بشأن المأمونية والفعالية حتى الآن في حدود المتاح.

البرنامج المصري من أقوى البرامج

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة، أن مصر ستبدأ بتطعيم اللقاح الصيني، لافتة إلى أن مصر تستطيع تخزين اللقاحات، والبرنامج المصري الخاص بالتطعيمات من أقوى البرامج في مصر، مشددة على أن النتائج على أرض الواقع لن تختلف كثيرا عن النتائج في الظروف المنضبطة التي تمت في الأبحاث.

اللقاح على جرعتين

وأشارت إلى أن اللقاح الصيني يُؤخذ على جرعتين، وكل مواطن سيحصل على رسالة على هاتفه بموعد الحصول على الجرعة.

أما بالنسبة لكبار السن وإمكانية إعطاءهم اللقاح في منازلهم، فقالت: «مقدرش أقول إجابة محددة وواضحة فيها دلوقتي، لأن الأولوية حاليا للأطقم الطبية، وإذا حدث موقف مشابه لذلك فإن وزيرة الصحة لا تتأخر عن أي شيء».