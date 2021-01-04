عاجل.. بريطانيا تبدأ استخدام لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» ضد كورونا

بدأت السلطات البريطانية، اليوم، استخدام لقاح «أسترازينيكا» البريطاني وجامعة أكسفورد، لتصبح أول دولة في العالم تستنخدم اللقاح.

وكانت بريطانيا، أوصت على 100 مليون جرعة من اللقاح.

فيما قال وزير الصحة مات هانكوك، إنَّه يسعده إطلاق لقاح «أكسفورد»، موضحًا أنَّ ذلك يشكل تحولًا في الكفاح ضد كورونا.

وذكرت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، أنَّ هذا اللقاح أقل كلفة وتخزينه أسهل، ليكون بذلك أكثر تكيفًا مع التطعيم على نطاق واسع مقارنة بلقاحي «موديرنا» و«فايرز- بايونتيك» اللذين رُخصا لهما ووزعا في دول عدة من بينها الولايات المتحدة.