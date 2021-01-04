رسالة ماجستير تناقش أهمية الصورة الصحفية في معالجة قضايا البيئة

ناقشت رسالة ماجستير، عبر «الفيديو كونفرانس»، صباح أمس الأحد، دور الصورة الصحفية في معالجة القضايا البيئية، للباحث عمر عبد العلي، الكاتب الصحفى بجريدة الأخبار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك بجامعة عين شمس.

وناقشت الرسالة «دور الصورة الصحفية في معالجة القضايا البيئية وتنمية الاتجاهات البيئية لدى القراء»، وهو عنوان رسالة الماجستير التي حصل عليها همر عبد العلي، صباح أمس.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة عبر الفيدو كونفرانس، من الدكتور عبد المسيح سمعان عبد المسيح، أستاذ التربية البيئية ووكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، والدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة ريهام رفعت، أستاذ التربية البيئية، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية لشؤون الدراسات العليا بجامعة عين شمس.

وكشفت نتائج الدراسة عن غياب واضح لدور وتوظيف الصورة الصحفية في خدمة القضايا البيئية، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام السياسة التحريرية للصحف الورقية بأهمية تضمين الموضوعات والأخبار البيئية صور تنقل الحدث البيئي، وذلك بخلاف إعادة رسم الخطط والسياسات داخل المؤسسات الصحفية لإعطاء اهتمام أكبر بتوظيف الصورة الصحفية في المجال البيئي.

كما بينت الدراسة أن الصور التي تنقل الحدث البيئي جاءت في الترتيب الثامن وقبل الأخير من مجموع القضايا المختلفة التى تنشرها الصحف الورقية بجانب غياب أقسام متخصصة في القطاع البيئة وغياب واضح لتوظيف الصورة الصحفية في معالجة القضايا البيئية.

وطالبت الدراسة أن تتضمن السياسة التحريرية للصحف الورقية تضمين القضايا والأخبار البيئية قدرا أكبر من الصور المعبرة عن الحدث البيئي وإبراز الصورة البيئية في موقع متميز من الصفحة.