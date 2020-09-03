وزير الرياضة يفتتح نهائي دوري مراكز الشباب للصم عبر فيديو كونفرانس

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنيه الفيديوكونفرانس المباراه النهائية لـ دوري مراكز الشباب للصم، بين فريقي المنيا والبحيرة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، على ملعب مركز شباب مطروح.

صبحي: دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها الوزارة لذوي القدرات والهمم

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن دوري الصم من الأنشطة الهامة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مشيرا لاهتمام الوزارة بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

وقدم "صبحي" الشكر لمحافظ مطروح علي استضافة الأدوار النهائية والحفل الختامي للبطولة، وسعيه المتواصل لتذليل كافة العقبات لإخراج البطولة بشكل متميز يليق باسم ومكانه محافظة مطروح، مطالبا اللاعبين والأجهزه الفنية التحلي بالروح الرياضية طوال المباراة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي خلال كلمته علي ضرورة تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزارة الشباب والرياضة قبل استئناف النشاط الرياضي.

يذكر أن دوري الصم في نسخته الثالثة تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي، والمجموعة الرابعة وتأهل منها منتخبا البحيرة والإسكندرية.