وزير البترول: مصر سيكون بها 700 ألف سيارة تعمل بالغاز خلال 3 سنوات

استعرض طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خطة الوزارة في التوسع على مستوى استخدامات الغاز الطبيعي بصفة عامة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبدأ بتطور استهلاكات الغاز على مدار السنوات الماضية، ففي عام 2000 كان استهلاك الغاز يقدر بنحو 14 مليون طن، لكن هذا الرقم زاد بـ3 أضعاف في عام 2020، موضحًا أن مصر بها 300 ألف مركبة تعمل بالغاز الطبيعي وستصل إلى 700 ألف مركبة خلال 3 سنوات، أي أنه جرى تحويل 45% سيارة في 25 سنة، وسيجري تحويل بقية الـ55% في 3 سنوات.

استهلاك الغاز الطبيعي سيمثل 65% من الطاقة في 2023

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة: معدل الاستهلاكات بصفة عامة زاد، سواء بترول أو غاز، لكن استخدام الغاز الطبيعي بحصته من إجمالي الوقود زاد من 38% إلى 62%، ومن المستهدف في عام 2023 عندما تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية أن تصل مصر إلى 65% غاز طبيعي و35% منتجات بترولية.

وتابع: من سنة 2000 إلى سنة 2020 تضاعف الغاز 3 مرات وهو ما يتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي من الغاز وتقليل وترشيد وتصحيح التسعير، ما أدى إلى أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية بصفة عامة حدث فيه التخلص من استخدام المازوت لتوليد محطات الكهرباء واستبدالها بالغاز الطبيعي ثم التوسع في الاستخدامات الأخرى مثل توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والسيارات.

وأوضح: منذ عام 1980 أي على مدار 40 سنة، فإن استهلاكنا للغاز الطبيعي كان يبلغ مليوني طن، والآن زاد هذا الرقم ليصبح 45 مليون طن، وفي عام 2015 كانت تقدر نسبة استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات بنحو 5% أي حوالي 1.7 مليون طن، واليوم زادت هذه النسبة لتصل إلى 2.7 مليون طن، ونستهدف زيادة هذه النسبة لتصل إلى 7% أي ستصبح أكثر من 3.5 مليون طن في عام 2023.