«المركزي» يعلن تفاصيل احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال الأسبوع الجاري

يعلن البنك المركزى خلال الأسبوع الجاري، قيمة احتياطي مصر من النقد الأجنبي، لشهر ديسمبر 2020، ومن الموقع أن يحافظ الاحتياطي على ثباته رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.

وأعلن المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى مستوى 39.22 مليار دولار.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، صعد مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال نوفمبر 352 مليون دولار ليسجل 35.035 مليار دولار، مقابل 34.683 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

وتمثل العملات الأجنبية نسبة 89.32% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر في نوفمبر 2020، بحسب البنك المركزي.

قيما تراجع مكون الذهب في احتياطي النقد الأجنبي خلال نوفمبر بنحو 246 مليون دولار ليسجل 4.082 مليار دولار مقابل 4.328 مليار دولار الشهر السابق عليه، حيث يمثل مكون الذهب نسبة 10.4% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبى لمصر في الشهر الماضي.

وتراجع مكون وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي SDRs، في نوفمبر إلى 110 ملايين دولار، من 214 مليون دولار في أكتوبر.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.510 مليار دولار، قبل أن يتراجع خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا مدفوعًا بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.