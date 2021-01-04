نقيبة التمريض: فقدنا 6 عناصر خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا

قالت كوثر محمود، نقيبة التمريض، «إن هناك جانب إنساني ظهر من التمريض إلى جانب القدرات الفنية، وجميعهم بذلوا جهدا شاقا، وحتى وفاة حالة واحدة هو أمر صعب عليهم، والأعمار بيد الله، وهناك أسباب كثيرة للوفاة، ومقدروش نفسيا يتحملوا ذلك، والممرضة (آية) خريجة حديثة منذ سبع شهور، ولكنها نشيطة في عملها، وجميع زملاءها جيدون جدا».

نموذج للتمريض في مصر

وأضافت «محمود»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين: «هم نموذج لجميع التمريض في مصر، وفي الموجة الثانية فقدنا 6 أشخاص من التمريض، وما زال التمريض يتعامل مع الأمر على أننا في معركة وميدان، ولن نتراجع وجميعنا مشروع شهيد».

تخريج 40 ألف ممرض وممرضة

وتابعت نقيبة التمريض: «آخر عامين تخرج 40 ألف ممرض وممرضة، وهذا لأول مرة يحدث قبل أزمة فيروس كورونا، نتيجة الخطة التي وضعتها وزارة الصحة، وهناك خطة لتغطية العجز إذا حدثت زيادة في الإصابات، وهناك فرق إسعاف وتمريض طائرة داخل 27 محافظة، وهناك 55 ألف ممرض وممرضة، إضافة إلى طلبة الامتياز في المعاهد والكليات، وخطة الطوارئ موجودة».

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة للمرضة «آية» التي تعمل في العناية الفائقة بمستشفى الحسينية التي شهدت وفاة عدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وقيل إن هناك نقصا في الأكسجين بالمستشفى ما تسبب في وفاتهم، إلا أن وزارة الصحة أكدت على توافر الأكسجين بالمستشفى إضافة إلى مخزون للطوارئ، مشددة على أن هناك تحقيقا سيتم في هذا الأمر.

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع الصورة، ما بين متعاطف معها، ويرى أن ما حدث هو لحظة ضعف إنساني، وآخر يرى أن الأبطال الحقيقين هم الذين وقفوا وحاولوا إنقاذ حياة المرضى.