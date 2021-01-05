اليوم.. إطلاق 14 وحدة تدريب متنقلة لتأهيل الشباب لسوق العمل

تطلق اليوم الثلاثاء، وزارة القوى العاملة 14 وحدة تدريب متنقلة، بمقر استاد القاهرة بمدينة نصر بوابة مسجد وذلك في إطار المرحلة الثانية من مبادرة «مهنتك مستقبلك»، للتدريب المهني على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، بالقرى والنجوع بالمحافظات بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات بالجهود الذاتية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، والنقل، والإسكان، والإعلام ورئيس المجلس القومي للمرأة ومحافظ القاهرة، وكبار الشخصيات العامة العربية والدولية وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

التدريب يشمل 3 مهن الخياطة والسباكة وتركيب الكهرباء

وتسعى وزارة القوى العاملة، إلى تدريب الشباب من الجنسين، ذكورا وإناثا، على مهن السباكة والخياطة وتركيب الكهرباء، وذلك لتأهيلهم لاقتحام سوق العمل، في هذه المهن الثلاث.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، والمستشار الإعلامي، لوزارة القوى العاملة، إن هذه الخطوة دأبت عليها الوزارة بتوجيهات من محمد سعفان وزير القوى العاملة، تحت شعار مهنتك مستقبلك، التي تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب من الجنسين، حيث ستقوم وحدات التدريب المتنقلة، بالانتقال الى المواطنين في مسقط رأسهم، ومحافظات إقامتهم، في القرى والنجوع بالوجهين البحري، بالدلتا والقبلي من أجل تحقيق العديد من الأهداف من بينها تدريبهم على المهن المتاحة، وبأحدث الوسائل المستخدمة، في المهن الثلاثة، حتى يتقنوا العمل بهذه المهن، وثانيها توفير النفقات، والتيسير على الشباب، وهو الأمر الذي يشجعهم على الإقبال على الدخول في التدرييات، والسعي لأن يتقنوا هذه الحرف والمهن.

من جانبه كشف مصدر مسؤول أن وزارة القوى العاملة تستهدف توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل خلال عام 2021، لافتة إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لخفض معدلات البطالة الى أدنى معدلاتها، من خلال توفير فرص العمل والوظائف بالقطاع الخاص خلال العام الميلادي الجاري.