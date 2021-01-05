استشاري أمراض صدرية: توفير الأكسجين ضرورة في المرحلة المقبلة

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن بيان وزارة الصحة بشأن توفير الأكسجين جيد، ولكن لا نستطيع الجزم بوجود تقصير في المستشفيين اللذين قيل إنهما تعرضا لنقص في الأكسجين، وسوف نعرف الحقيقة بعد انتهاء التحقيق، والنيابة العامة هي التي ستقرر ذلك بعد مراجعة ملفات المرضى، وضغوط الأكسجين، وسؤال العاملين، ومن خلال هذه الشهادات سوف تظهر الحقيقة، لأن موضوع الأكسجين مهم جدا، وأيضا مستشفيات الصدر مهمة جدا في الظروف التي نعيشها حاليا، مشددا على أن توفير الأكسجين يعتبر ضرورة في المرحلة المقبلة.

الأمراض الصدرية الأكثر شيوعا

وأضاف «عبدالمجيد»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أن الأمراض الصدرية هي الأكثر شيوعا منذ عام 2002، منذ موضوع السارس، ثم إنفلونزا الخنازير، وبعدها فيروس كورونا الأول، ثم فيروس كورونا المستجد، وكل ذلك يبين مدى الاحتياج لمستشيفات الصدر، وهذه المستشفيات تحتاج إلى الأكسجين لأن هذه الأمراض تسبب نقص الأكسجين في جسم الإنسان.

أهمية توفير الأكسجين

وتابع استشاري الأمراض الصدرية، أن توفير الأكسجين يعتبر ضرورة في المرحلة المقبلة، ولا بد من تطوير مستشفيات الصدر كلها ولا بد من تطوير البنية الأساسية فيها، لافتا إلى أن مستشفى صدر العباسية بها شبكة لغاز الأكسجين منذ عام 2002، والمستشفيات الحديثة تم تزويدها بـ«تنكات الغاز» في الأزمة الأخيرة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وهذا يلفت النظر إلى أهمية اتجاه الدولة في الفترة إلى الأخيرة إلى الاستغناء عن مستشفيات الصدر وضمها إلى المستشفيات العامة، ولكن الدكتور محمد عوض تاج الدين تصدى لذلك ومنعه، نظرا لأهمية هذه المستشفيات، وضرورة الاهتمام بها.

البعض لا يعالج في المستشفيات

وشدد على أن فيروس كورونا يسبب التهاب رئوي، وهذا يسبب نقص في الأكسجين، وبعض المواطنين لا يستطيعون دفع قيمة التكاليف التي تطلبها المستشفيات الخاصة، وبعضهم لا يرغب في المستشفيات العامة، وهؤلاء يفضلون العلاج في المنزل، مشددا على أنه ضد هذا التوجه لأنه يجب قياس الأكسجين، ويتم ذلك بإشراف طبي على حسب حاجة المريض من الزيادة أو النقص.