عاجل.. بالأسماء.. 34 مركزا طبيا لتقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

خصصت وزارة الصحة والسكان 34 مركز طبيا بجميع محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، تضم أطباء متخصصين لشرح «الموافقة المستنيرة» لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبي يضم صيادلة وتمريض، ومدخلي البيانات والإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» هذه المراكز بالأسماء وجاءت كالتالي:

مركز القطامية، ومركز النزهة الزهور بالأسمرات، ومركز فاكسيرا، ومركز طجة ميت عقبة، ومستشفي معهد ناصر، ومستشفي كفر شكر، ومركز الأفريقي لصحة المرأة، ومركز سموحة لصحة المرأة، ومجمع الإسماعيلية، ومستشفي شرم الشيخ الدولي، مستشفي العريش العام، ومستشفي منوف العام، ومعهد الطب القومي بدمنهور، ومستشفي منصورة الدولي، ومستشفي بني سويف التخصصي.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مركز طبي القطامية، الذي تم تخصيصه ليصبح أحد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، للوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز، تمهيدًا لبدء تلقي المواطنين للقاح تباعًا، وفقًا للفئات المستحقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم صندوق «تحيا مصر» لتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد» تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة، مساء اليوم الإثنين، لاستعراض المنظومة الإلكترونية لمتابعة الإمداد والاستهلاك للأكسجين الطبي بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن المبادرة سيتم تفعيلها بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي.

وأشارت إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة «تابلت» لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل بتلك المبادرة، فضلاً عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث يتم متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.