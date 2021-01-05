مدير مصنع فاكسين فالي: إنتاج اللقاح المصري لكورونا قد يكون نهاية العام

قال اللواء محسن بدوي، مدير مصنع فاكسين فالي، إنهم وقعوا بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للبحوث لإنتاج وتصنيع اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا، وأن هيئة الدواء المصرية أوفدت لجنة فنية لمراجعة استعدادات المصنع لإمكانية تصنيع لقاح فيروس كورونا، موضحا أن اللجنة وضعت بعض الملاحظات التي تم تنفيذها، وفي انتظار الموافقة من هيئة الدواء المصرية، وبعدها ستيم تجهيز 3 آلاف جرعة للتجارب السريرية، وهذا قد يستغرق شهرين، لافتا إلى أن الإنتاج قد يكون آواخر العام.

الرد على مخاوف الناس

وأضاف «بدوي» في تصريحات لبرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أن مخاوف الناس من اللقاح أمر طبيعي، موضحا: «الناس معاها حق ودي حاجة جديدة، لكن المنتج اللي هنعمله زي أي منتج في العالم، لأن عندنا نفس الأجهزة، وعندنا علماء أكثر تفوقا».

مميزات اللقاح المصري

وتابع مدير مصنع فاكسين فالي: «اللقاح المصري له مميزات كثيرة، ومنها أن الفيروس المعزول مأخوذ من مصري، لأن من برا متضمنش إنه يكون نفس الفيروس اللي بيتصاب بيه الناس اللي برا، وإحنا لما هنغطي احتياجات مصر هنصدر لبرا، وغير كدة هيكون سعره رخيص، وهو لقاح آمن، ومختبر ومجرب، ومعمول عليه كل الاختبارات الموجودة.. أكيد هاخد اللقاح المصنع في المصنع لأنه منتج ضامنه جدا، زي الحاجة اللي بتعملها على إيدك».

وتعيش مصر في ذورة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفرضت الحكومة غرامة فورية على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، وقيمتها 50 جنيها، وأعلنت مصر عن استيراد كميات من لقاحات فيروس كورونا المستجد والتي ظهرت مؤخرا وعلى رأسها اللقاح الصيني سينوفارم، إلا أنها أعلنت في الوقت نفسه على تصنيع لقاح مصري.