عاجل.. «روسيا اليوم»: أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية
كتب:
سحر المكاوى
09:01 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021
أمير قطر
توجه تميم بن حمد أمير قطر، إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.
وأجرى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالًا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتمّ تأكيد «لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية»، خلال الاتصال.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنَّ القمة الخليجية ستكون «قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل».