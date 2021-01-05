حزب «المصريين»: السيسي يضع مصر في مصاف الدول الكبرى للبيئة النظيفة

أشاد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات، من أجل بيئة نظيفة، مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة ما يضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة، في وقت يتجه في العالم لتحديث منظومة الطاقة واستغلال الطاقة النظيفة، مما يجعل مصر على الطريق الصحيح.

المعرض خطوة جيدة في طريق صناعات السيارات

وقال رئيس حزب المصريين، إن المعرض خطوة جيدة في طريق صناعات السيارات المصرية فضلا عن أنها تضع مصر على الطريق الصحيح لتطوير منظومة النقل في مصر، كما يؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على دعم اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية.

وأشار أبو العطا، إلى أن افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة من شأنه المساهمة في منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والذين يرغبون في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، ويأتي ذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد، كما تعميق هذه الصناعة الحيوية محليًا، إلى جانب جذب استثمارات جديدة سواء في مجال تصنيع السيارات أو مكوناتها، ما يسهم في إنجاز كبير لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

الاعتماد على الغاز الطبيعي يوفر العملة الصعبة

وأوضح أن الاعتماد على الغاز الطبيعي من شأنه توفير العملة الصعبة؛ إلى جانب تخفيض تكلفة التشغيل للمواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك الكثير من حقول الغاز الطبيعي، وبالتالي سيخفف ذلك من استيراد المحروقات من الخارج خاصة البنزين، كما أنه يعد خطوة البداية نحو دعم صناعة السيارات في مصر، لا سيما وأن هذا الدعم سيسهم بدوره في تنشيط مبيعات السيارات ودفع المواطنين للتحويل إلى الغاز.

وطالب «أبو العطا» الصحافة والإعلام بدعم الدولة في هذا الأمر عن طريق توضيح العائد للمواطن والدولة من تحويل السيارة للعمل بالغاز وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى المواطن المصري حول تحويل المركبات للعمل بالغاز.