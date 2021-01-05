مكاسب صينية 2020: صدرت 77 ألف سيارة إلى 40 دولة بـ535 مليون دولار

أعلنت شركة «سايك جي إم وولينغ» الصينية لتصنيع السيارات بين «سايك موتور، وجنرال موتورز، وليوتشو وولينغ موتورز»، عن مبيعات سنوية قوية في عام 2020.

وتجاوزت مبيعات سيارات «سايك جي إم وولينغ»، الواقعة في ليوتشو بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين، 1.6 مليون وحدة العام الماضي.

وباعت ماركة «وولينغ» أكثر من 1.18 مليون وحدة في عام 2020، لتحافظ على نمو سنوي لمدة تسعة أشهر متتالية منذ أبريل، في حين زادت مبيعات «نيو باوجون»، وهي علامة تجارية أخرى للسيارات بالشركة، بنسبة 70% على أساس سنوي إلى أكثر من 154000 وحدة.

كما سجلت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة للشركة نموا قويا، حيث ارتفعت سيارات الطاقة الجديدة الصغيرة بنسبة 190% على أساس سنوي لتصل إلى 174000 وحدة على مدار العام.

وأعلنت الشركة أيضا عن نمو مبيعاتها في الأسواق الخارجية خلال عام 2020، حيث تم تصدير أكثر من 77000 وحدة ومجموعة من المركبات بقيمة 3.46 مليار يوان، حوالي 535 مليون دولار أمريكي، إلى 40 دولة.

قطاع اللوجستيات في الصين يواصل التوسع في ديسمبر

وقال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، إن قطاع اللوجستيات في الصين استمر في التوسع المطرد في ديسمبر، على الرغم من التباطؤ الطفيف عن نوفمبر.

وجاء مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، الذي يتتبع حجم الأعمال والطلبات الجديدة والتوظيف ودوران المخزون ومعدلات استخدام المعدات في القطاع، عند 56.9 في المائة خلال الشهر الماضي، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن نوفمبر.

وتشير القراءة فوق 50 بالمائة إلى التوسع، بينما تشير القراءة أدناه إلى الانكماش.

وقال خه هوى، مدير مركز المعلومات اللوجستية الصينية، إنه مع اقتراب عيد الربيع، سيشهد قطاع اللوجستيات انكماشًا موسميًا، وسوف يتراجع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وفقًا لذلك.

وانخفض المؤشر الفرعي لإجمالي حجم الأعمال بنسبة 0.6 نقطة مئوية عن الشهر السابق إلى 56.9% مما يشير إلى أن أنشطة الأعمال كانت أقل نشاطا من الشهر السابق. وتراجع المؤشر الفرعي لمعدلات استخدام المعدات 1.1 نقطة مئوية من نوفمبر ليصل إلى 55.2 في المائة في ديسمبر.

وبلغ المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة 55.8 في المائة، بينما بلغ مؤشر النشاط التجاري 53.4 في المائة، مما يكشف عن ثقة الشركات في السوق.

أما عن مكاسب شبابيك تذاكز دور العرض فحقق إجمالي إيرادات شباك التذاكر في الصين قرابة 1.3 مليار يوانK حوالي 198.75 مليون دولار أمريكيK أثناء عطلة رأس السنة الجديدة الممتدة لـ 3 أيام بين أول يناير و3 يناير، مسجلا رقما قياسيا محليا جديدا في الفترة نفسها.

جاء ذلك من الإحصاءات الصادرة من الهيئة الوطنية للسينما يوم الاثنين، وقد حطم عام 2021 الرقم القياسي المسجل بـ1.27 مليار يوان في عام 2018 أثناء عطلة رأس السنة الجديدة، حيث بلغت إيرادات شباك التذاكر اليومية في أول يناير 601 مليون يوان، لتتجاوز الرقم المسجل بـ368 مليون يوان في اليوم نفسه من عام 2018 .

وحسب الهيئة، سجل شباك التذاكر اليومي في أول يناير نموا على أساس سنوي بحوالي 107 في المائة .

في هذا الصدد، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الصين 20 مليار يوان (حوالي 3.07 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

وذكرت الهيئة أن اجمالي عائدات شباك التذاكر السنوية بلغ 20.42 مليار يوان، بما فيها 83.72 بالمائة جاءت من الإنتاج المحلي.