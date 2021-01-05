كيف تتعامل الأسرة البديلة مع الطفل معلوم النسب؟.. «التضامن» تجيب

أكّدت وزارة التضامن الإجتماعى، أنها تتجه حالياً نحو التوسع في منظومة الأسر البديلة، لافتة إلى أنَّها تتيح فرصة أكبر لدمج الأطفال داخل المجتمع وتوفير بيئة طبيعية للطفل داخل أسرة طبيعية مكونة من أب وأم بعيداً عن المؤسسات.

تحذيرات للأسر البديلة من تسليم الطفل لوالديه ولو مؤقتا

وأوضحت «التضامن» عبر موقعها الرسمي، أنَّه يشترط على الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب، أن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق «إدارة الأسرة والطفولة»، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

الإجراءات اللازمة لرعاية طفل بالأسر البديلة

وأضافت «التضامن»، أنَّها تتولى رعاية الأطفال المعثور عليهم في دور رعاية أو داخل أسر بديلة بشرط اتباع الإجراءات التالية:

- التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة، بوزارة التضامن أو على الموقع الإلكتروني https://www.moss.gov.eg.

- تطلب إدارة الأسرة والطفولة بحث اجتماعي، مع إرفاقه بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة.

- مطابقة البحث المشار إليه على الواقع، للتأكّد من صحة وسلامة البيانات.

- عرض الطلبات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال 60 يومًا ً من تاريخ تقديم الطلب.

- يبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره، بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصياً بالعلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب.

- إذا قررت اللجنة قبول الطلب، يتمّ تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل، يتضمن الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

يجوز للأسرة التظلم من قرار رفض الطلب خلال شهر

- في حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر، والبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها نهائياً .

يُشار إلى أنَّ عدم البت في التظلم خلال تلك المدة يعتبر بمثابة رفضه.