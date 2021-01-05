«المرور» تغلق عددا من الطرق الرئيسية بسبب الشبورة: 7 تحذيرات للمواطنين

قررت الإدارة العامة للمرور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بقيادة اللواء محمود عبد الرزاق، مساعد وزير الداخلية، إغلاق عددا من الطرق أمام حركة السيارات، بسبب وجود شبورة مائية تحجب الرؤية عن المواطنين، للحدد من وقوع حوادث تصادم وغيرها.

وأغلقت إدارة المرور، طريق السويس، ومحور 26 يوليو، وطريق بور سعيد المتجه إلى دمياط، وطريق بلبيس والإسكندرية والعلمين الصحراوي، وطريق الفيوم والإسماعيلية وأسوان الزراعي، بداية من بني سويف والمنيا، وصولا إلى أسيوط.

وشمل الغلق الطريق الشرقي القديم الذي يمر ببني سويف، بالإضافة إلى طريق الكريمات، وطريق الشيخ فضل المتجه لرأس غارب، بالتنسيق مع إدارة مرور المنيا والبحر الأحمر، وأيضا الطريق القديم والطريق الجديد من كمين عيون موسى حتى كمين أبو صويرة بمحافظة جنوب سيناء.

كانت إدارة المرور، قد أهابت بالمواطنين وقائدي السيارات، بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، التي تنص على تهدئة السرعة، وإضاءة أضواء السيارة، وعدم إغلاق شبابيك السيارة وفتحها، لمنع تكوين بخار داخل السيارة، ما يزيد الوضع تعقيدا، ويساهم في صعوبة الرؤية.

وأوصت باستخدام ماسحات الزجاج، وحذّرت المواطنين من التوقف في الشبورة مهما كانت الظروف، لعدم التعرض للاصطدام من قائدي المركبات الذين لا تساعدهم الأجواء من الرؤية وتفادي التصادم.

وأوضحت تعليمات المرور، أنه في حالة العطل يجب على قائد المركبة تعطيل محركات السيارة، وإيقافها أقصى يمين الطريق، والالتزام بالبقاء داخلها حتى لا تتعرض حياة المواطن للخطر.

وأعادت وحدات المرور، قبل قليل، فتح طريق العين السخنة، والإسماعيلية حتى الكيلو 86، بعد تحسن الروية و زوال الشبورة.