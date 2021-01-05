مصدر: حادث منفلوط لا علاقة له بالثأر وأحد القتلى يتيم

أكد شهود عيان على حادث استهداف سيارة ملاكي بمنفلوط التابعة لمحافظة أسيوط، الذي راح ضحيته قتيلين، أن الحادث لا علاقة له بأي خصومة ثأرية، خاصة وأن الضحايا الثلاث لا توجد لهم آية خلافات ثأرية وكانوا فى طريق عودتهم من عملهم.

وأضاف الشهود في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن أحد الضحايا «محمد»، توفيت والدته ثم والده خلال عامين متتاليين وكانت منشوراته على الفيسبوك حزينة حتى الصورة الموجودة على الصفحة كانت رثاء لوالدته: «ها هو ذهب إليهما يغير ذنب اقترفه غير أنه خرج ساعياً على رزقه ولكن قضاء الله نافذ لا محالة».

ويكثف فريق مباحث مركز شرطة منفلوط جهوده لكشف غموض العثور على مصاب وشخصين مقتولين بطلقات نارية داخل سيارة ملاكي بطريق «السحارة بنى شقير»، التابع لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط .

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على سيارة ملاكى حمراء اللون بطريق السحارة بنى شقير وبداخلها قتيلين ومصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وفاة كلا من «محمد مصطفى عبد العظيم، 27 عامًا، محمد عنتر نكحة، 26 عامًا»، وإصابة عماد سيد عبد العظيم، 40 عامًا، تم نقل المصاب والجثتين لمستشفى منفلوط المركزى ويكثف فريق مباحث المركز من جهود لكشف غموض الحادث وضبط الجناة والسلاح المستخدموجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة