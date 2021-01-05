تداول فيديو لأشخاص يعتدون على شاب من ذوي الاحتياجات.. ربطوه من عنقه

تداول مستخدمو فيس بوك، مقطعا مصورا أظهر عدد من الأشخاص وهو يحاولون السيطرة على شاب وربطه بأحد الأحبال من عنقه مثل الحيوانات.

والمقطع المتداول بعنوان «الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية»، آثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالقبض على المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.

اتهامات بتعاطيه الاستروكس

ورأى آخرون أنّ الشاب ليس معاقًا لكنه تحت تأثير مخدر الاستروكس، ويحاول الشباب السيطرة عليه لتوجيهه إلى وجهة ما.

السوشيال ميديا يفجر القضايا

وفجّرت السوشيال ميديا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، عددا من القضايا المهمة عن طريق التقاط صور أو تصوير مقاطع مصورة لأصحابها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف المساعدة أو تقديم بعض الخارجين عن القانون للمحاكمة.