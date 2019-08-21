تعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، أمس، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية التفاصيل الكاملة للاعتداء على معاق الشرقية:

شباب يعتدون على شاب معاق بالشرقية

أظهر فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واقعة الاعتداء على شاب معاق في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.

وطالب مستخدمو "فيس بوك" جهات الأمن، بالتحرك وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.

أحد أهالي كفر إبراش عن فيديو تعذيب المعاق ذهنيا: "كانوا بيتسلوا بضربه"

كشف أحد أهالي قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، عن اسم صاحب محل الحلاقة الذي شهد واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا، وجرى تداوله على "فيسبوك".

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إن الشاب المجني عليه لا يؤذي أحدا، وأنه يذهب إلى عدد من الأماكن والمحال، ويجلس بها بصحبة الموجودين بها ليستأنس بهم، ولا يقوم بأي أعمال شغب.

وأكد أن صاحب محل الحلاقة الذي شهد الواقعة يدعى "شريف"، وأن المشاركين في الضرب، من أصدقائه بالمحل، وأحدهم قام بتصوير الفيديو، وتم تسريبه إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصطفى، أن السبب وراء قيامهم بهذا الأسلوب العدائي ضد الشاب، هو مجرد التسلية بضربه، والدليل أنهم يظهرون وهم يضحكون، ولا تظهر على أي منهم علامات الغضب التي تشير إلى أنه ارتكب فعلا أغضب أحدهم.

مصدر أمني: إرسال قوة من الشرطة لموقع الاعتداء على معاق ذهنيا بالشرقية

قال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إنه جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة الاعتداء.

الحبس 6 أشهر أو الغرامة.. عقوبة تنتظر المعتدين على معاق الشرقية

قال مصدر قضائي إن عقوبة المتهمين الذين ظهروا في فيديو الاعتداء على الشاب المعاق ذهنيا بإحدى قرى مركز مشتول بالشرقية، تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو الغرامة بين 5-50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وأوضح المصدر أن تلك العقوبة هي الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي تم إقراره وإعلانه بالجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ.

ارتفاع عدد المضبوطين في واقعة معاق الشرقية لـ 6 أشخاص

قال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية إنه تم ضبط 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال فيديو الاعتداء على معاق الشرقية بالضرب، وذلك بعد ضبط 3 آخرين في وقت سابق ليرتفع الإجمالي لـ 6 أشخاص.

فيديو جديد لشاب الشرقية المعتدى عليه: "أنا مش معاق.. وكنا بنهزر"

وظهر الشاب المعتدى عليه في مقطع فيديو، وظهر صوت شخص يبدو أنه مصور الفيديو، موجها حديثه للشاب "المعاق" قائلا: "اتكلم تاني بقى اللي أنا قلته"، وردا على سؤال موثق المقطع للشاب قال فيه: "يعني إنت مش معاق ذهنيا.. ومش كانوا بيعذبوك؟"، أجاب الشاب نافيًا إعاقته وتعذيبه قائلا: "لا.. والحكومة جابتلي حقي.. ومش عذبوني".

وقال الشاب خلال الفيديو: "الحكومة وقفت جنبنا وجابت حقنا وخلاص مفيش أي حاجة.. وأقول للحكومة تشكروا على الواجب.. وبشكر المباحث وحكومة مصر كلها.. حكومة مصر فوق دماغي"، وفيما يتعلق بما تم تداوله عن تعرضه للضرب على موقع "فيسبوك" قال: "مفيش حاجة.. هما كتبوا كدا".

وفي نهاية المقطع سأل موثق المقطع الشاب عن تعذيبه قائلا: "كانوا بيعذبوك ولا بيهزروا؟" أجاب: "كانوا بيهزروا".

مصور فيديو الاعتداء لـ"معاق الشرقية": "مش إنت قلت لي صورني أشوف نفسي؟"

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للشاب المعاق ذهنيًا الذي تم الاعتداء عليه بالضرب داخل صالون حلاقة بإحدى قرى مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

ويظهر في الفيديو الشاب المعاق بصحبة شخص يُعتقد أنه الذي قام بتصوير فيديو الاعتداء، ودار بينهما الحوار التالي:

مصور الفيديو: "دخلت قلت لي إيه؟"

الشاب المعاق: "قلت لك يالا نتصور".

مصور الفيديو: "قلت لك يالا قوم امشي ولا لا؟".

الشاب المعاق: "آه"

مصور الفيديو: "وانت ما رضتش وانت قلت لي صورني ولا لا عشان عايز تشوف نفسك".

الشاب المعاق: "آه".

مصور الفيديو: "إنت بتحب أبو سمرة ولا مبتحبش أبو سمرة؟".

الشاب المعاق: "بحب أبو سمرة".

مصور الفيديو: "طب مفيش بوسة لأبو سمرة؟"، فقبَّله الشاب المعاق على وجهه.

واختتم مصور الفيديو حديثه موجهًا كلامه لمن يصوره: "عرفت يا عم محمد عشان كل واحد عايز يشتهر".

وأثار فيديو الاعتداء على الشاب غضب رواد السوشيال ميديا، وطالبوا جهات الأمن، بالتحرك وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.