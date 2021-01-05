رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بالخير، والأمن، والسلام.