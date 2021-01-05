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محمود مسلم

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

كتب:

الوطن
11:07 ص | الثلاثاء 05 يناير 2021
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بالخير، والأمن، والسلام.

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