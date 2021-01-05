تفاؤل بالقمة الـ41 بالسعودية للم الشمل الخليجي

يسود حالة من التفاؤل بشأن القمة الخليجية الـ41 المقرر عقدها بالسعودية اليوم، وتوجه قادة الدول الخليجية إلى المملكة لحضورها، وسط أمال كبيرة للم الشمل الخليجي.

وقال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، إن سياسة المملكة العربية السعودية، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأوضح أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار،معربا عن أمله في استمرار الأمن والاستقرار على دول المجلس، وتكاتف وتلاحم شعوبها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن قمة مجلس التعاون الخليجي ستعيد وحدة الخليج.

وأضاف قرقاش: «نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية،أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح».

وأعلنت الكويت، أمس، أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية والبحرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية

و قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح، أنه بناء على اقتراح أمير الكويت فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطراعتباراً من الإثنين

وقالت الخارجية الكويتية، أمس، إن السعودية بصدد رفع الحظر المفروض منذ سنوات على قطر، وفتح حدودها الجوية والبرية، في أولى الخطوات نحو إنهاء الأزمة الخليجية

ووفقا لتقارير، توجه وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أمس إلى قطر لإيصال رسالة إلى أميرها تميم بن حمد آل ثاني.

وقال وزير الخارجية الكويتي في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن أمير الكويت تحدث إلى أمير قطر وولي عهد السعودية، وأكدت المحادثات، حرص الجميع على لم الشمل، وسيجتمعون في العلا السعودية لتوقيع بيان يعد بتدشين صفحة مشرقة من العلاقات الأخوية.

ووصل أمير الكويت والوفد المرافق لهو أمير قطر والوفد المرافق له للسعودية صباح اليوم للمشاركة فى القمة الخليجية، ونائب رئيس دولة الإمارات، وولى عهد البحرين للمشاركة فى القمة.

وقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981.

وتنعقد القمة بمدينة العلا التاريخية شمالي غرب السعودية وسط ظروف استثنائية يمر بها العالم اثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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