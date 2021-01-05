«المنيا» تخصص أرقام لتلقي استفسارات عن فيروس كورونا

خصصت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية، أرقامًا لاستقبال شكاوى واستفسارات على مدار الساعة، خاصة بفيروس كورونا المستجد.

والأرقام هي: (114- 2342200- 2320001) أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335 .

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية الى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، ومتابعة الاحتياجات الفعلية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه جائحة كورونا للخروج بالوطن من هذه الازمة، مؤجها الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، الحالة العامة بمستشفى الصدر والحميات ومستشفى ملوي العام ومستشفى عزل ملوي، حيث تم التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية اللازمة.

أكد السايس على توافر الاكسجين بالإضافة الى اسطوانات الغاز بجميع المستشفيات.

كما تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، سير العمل بمستشفى الفكرية العام، كما تم التأكد من توافر الاطقم الطبية والتمريض، واسطوانات الغاز، والتأكد من حسن معاملة المرضي.

ونفت مديرية الصحة بالمنيا اقتراب نفاد الأكسجين بداخل مستشفى حميات ملوي للعزل بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أن مستشفى حميات ملوي ليس بها مرضي كورونا، إذ يتم استقبال مرضي كورونا بمستشفى العزل الجديدة ومستشفي صدر ملوي، لافتا أن مستشفى حميات ملوي بها حالتين فقط يتم علاجهما "أمراض متوطنة " وليس كورونا .