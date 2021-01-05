3 مشروعات تعيد المنيا إلى محافظة زراعية من الطراز الأول

مشروعات زراعية كبرى يتم تنفيذها في المنيا على مساحة 268 ألف فدان، لتعيد المحافظة لمكانتها الزراعية السابقة وتحقق الخير والنماء وتوفر فرص عمل لصغار المزراعين، وتعمل على توفير المنتجات والحاصلات الزراعية وتحقق اكتفاء ذاتيا.

تشمل تلك المشروعات إنشاء المزرعة النموذجية بغرب المنيا على مساحة 20 ألف فدان، وهي جاهزة للافتتاح، وتتضمن 10 آلاف فدان لزراعة البنجر والمحاصيل الأخرى، ومشروع متكامل للإنتاج الحيواني ومصنع أعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان.

أما المشروع الثاني فهو استصلاح 62 ألف فدان بنطاق محافظتي بني سويف والمنيا، والثالث استصلاح 181 ألف فدان لإنتاج السكر غرب ملوى، تتضمن المزرعة مصنع سكر بطاقة 900 ألف طن سكر يومياً، يوفر نحو 5 آلاف فرص عمل.

وفي قطاع الموارد المائية والري، تنفذ محافظة المنيا 9 مشروعات بتكلفة 1.125 مليار جنيه ما بين أعوام 2014 حتى 2020، إذ تم الانتهاء من 7 مشروعات، وجارٍ استكمال مشروعين في مجال تبطين الترع وحماية نهر النيل، منها مشروع تبطين الترع في نطاق المحافظة بأطوال 392 كم، ومشروعات حماية جنب نهر النيل بالقرى الأكثر احتياجاً باطوال 2.4 كم.

وتلك الأعمال تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية.

ويتم تبطين وتأهيل مجموعة من الترع بالمنيا ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والتي يبلغ عدد الترع الجاري العمل بها 104 ترعة بإجمالي 390 كم وبتكلفة تزيد عن مليار جنيه، ويجري العمل في 17 عملية للتبطين والتاهيل بمركز أبوقرقاص بتكلفة 188 مليون جنيه.

وقال اللواء أسامة القاضي، المحافظ، إن المنيا تشهد إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تشهد المحافظة نقلة نوعية كبيرة في جميع القطاعات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى ما زال العمل يجرى بها.

وأضاف أن أكثر من 36 مليار جنيه تم تخصيصها لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المنيا في كل القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن، ساهمت في قفزة كبيرة، ومعدلات إنجاز على مستوى كافة القطاعات.