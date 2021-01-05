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صور.. صلاة الجنازة علي جثمان فنية تمريض متوفاة إثر كورونا

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
01:16 م | الثلاثاء 05 يناير 2021
بالصور..صلاة الجنازة علي جثمان فنية تمريض متوفاة لاصابتهابفيروس كورونا

بالصور..صلاة الجنازة علي جثمان فنية تمريض متوفاة لاصابتهابفيروس كورونا

شهد مستشفي الصدر بالمحلة الكبرى، في الغربية، مشاركة العشرات من العاملين بأقسام العزل والعلاجي في صلاة الجنازة علي جثمان «عزة الأشقر»، من هيئة تمريض المستشفى، بعد وفاتها اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتقدمت إدارة مستشفي الصدر برئاسة الدكتور محمد حيدر، مدير المستشفى، بخالص العزاء والمواساة لأسرةالراحلة.

في ذات السياق حرص زملاء شهيدة الجيش الأبيض على آداء صلاه الجنازة عليها بساحة المستشفي مرتدين الماسكات والكمامات الطبية وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

 

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