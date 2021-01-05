مطالبات بالتحقيق مع ترامب بعد مكالمة جورجيا بشأن الانتخابات

دعا نائبان ديمقراطيان في الكونجرس، مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، للتحقيق مع الرئيس دونالد ترامب، بعد نشر تسجيل صوتي له، يطلب خلاله من سكرتير ولاية جورجيا إيجاد نحو 12 ألف صوت، لعكس فارق التصويت مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

ورأى النائبان، تيد ليو من كاليفورنيا، وكاثلين رايس من نيويورك، في رسالة وجهاها إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريس راي، أن جوهر المكالمة يقتضي إجراء تحقيق جنائي كامل، وقالا إنهما بصفتهما عضوين في الكونجرس ومدعيين عامين سابقين، «نعتقد أن ترامب متورط في التحريض أو التآمر لارتكاب عدد من الجرائم الانتخابية، لذلك نطلب منكم فتح تحقيق جنائي فوري مع الرئيس».

وفي حديث مع شبكة «إي بي سي»، قال سكرتير ولاية جورجيا، إن مدعي عام مقاطعة فولتون يريد النظر في أمر تحقيق جنائي بشأن المكالمة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد نشرت مقتطفات من مكالمة أجراها ترامب مع سكرتير ولاية جورجيا، الجمهوري براد رافينسبرجر، حاول خلالها تغيير خسارته في جورجيا أمام بايدن، في حين رفض رافينسبرجر ومستشار مكتبه طوال المكالمة، تأكيدات ترامب، وأبلغا الرئيس بأنه يستند إلى نظريات المؤامرة بشأن الانتخابات التي جرت بنزاهة ودقة.

ويتجمع أنصار ترامب، تزامنا مع مصادقة الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، تثار مخاوف كبيرة من اندلاع موجة من العنف، وعبر عدد من أعضاء الكونجرس عن مخاوفهم من التواجد في واشنطن، محذرين الأمريكيين خاصة من أصول أفريقية من التواجد في العاصمة خاصة قرب مكان المظاهرة، لاحتمال وقوع أعمال عنف.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، أن عمدة العاصمة واشنطن مورييل باوزر طلبت من البنتاجون المساعدة في تحريك وحدات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة والأجهزة الأمنية الفيدرالية.

وأوضح المسؤولون أنه سيتم نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن ومحيط البيت الأبيض والكونجرس على ضوء تقارير أمنية تشير إلى أن التظاهرات التي دعا إليها ترامب قد تأخذ طابعا عنيفا.