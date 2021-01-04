«واشنطن بوست» تكشف محاولات ترامب المستمرة لتغيير نتيجة الانتخابات

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقتطفات من مكالمة مسربة للرئيس الأمريكي دونالد لترامب يطلب فيها من سكرتير ولاية جورجيا إيجاد أصوات لتغيير نتيجة الانتخابات.

وأظهر التسجيل الصوتي رفض سكرتير ولاية جورجيا، براد رافينسبيرجر، طلب الرئيس ترامب، وخاطب الرئيس ترامب، براد رافينسبيرجر، أنه لا حرج في القول إنك أعدت الحساب، ورد رافينسبيرجر بالقول إن التحدي الذي يواجه الرئيس هو أن البيانات التي لديه خاطئة.

وفي وقت لاحق من المكالمة، قال ترامب إن هناك شائعات مفادها أن بطاقات الاقتراع مُزقت، وأن آلات التصويت قد أزيلت من مقاطعة فولتون في الولاية، وهي تهمة قال محامي رافينسبيرجر إنها غير صحيحة، ثم هدّد الرئيس، المسؤول الأول عن الانتخابات في الولاية، بالعواقب القانونية المحتملة.

وقال ترامب له إنه يعرف ما فعلوه ولم تبلغ عنه، وهذه جريمة جنائية، ولا يمكن السماح بحدوث ذلك.

ومن المقرر أن يصدق الكونجرس رسميا على نتيجة الانتخابات في السادس من يناير، فيما سيُنصب بايدن رئيسا في الـ 20 من الشهر.

ويصوّت الناخبون في جورجيا مرة أخرى يوم غد، لانتخاب عضوين في مجلس الشيوخ عن الولاية. ويمكن أن تحدد النتيجة ميزان القوى في مجلس الشيوخ.

من جهة أخرى انضم 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى بيان يدعو الكونجرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن، وورد في البيان الذي وقع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني أن الناخبين قد قالوا كلمتهم، ويجب على الكونجرس الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات، كما وقع البيان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان والعضو المستقل أنجوس كينج.