الفنان عمرو القاضي ينعى عمه رئيس الحزب الناصري: توفى بكورونا

أعلن الفنان والمنتج عمرو القاضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة عمه بفيروس كورونا «كوفيد19».

وكتب عمرو، «البقاء والدوام لله عمي المحامي سيد عبد الغني في ذمة الله، رئيس الحزب الناصري، وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، وأمين صندوق نقابة المحامين بمصر».

وأضاف، «نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة و المغفرة وأن يجعل مرضه ووفاته بالوباء اللعين في ميزان حسناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

فيلم «صندوق الدنيا»

وأنتج عمرو القاضي مؤخرا فيلم «صندوق الدنيا» وقال إنه كان مقتنعًا بشكل كبير، بالفيلم، الذي أنتجه مؤخرًا، مشددًا على أنه كان مصرًا على اقتحام المجال الفني، وتنفيذ أفكار جديدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، «أغلب الزملاء بيبقى عاوز يعمل مشروع، بيعمل مشروع ملهوش علاقة بالمهنة، وكان لازم استثمر جهدي في شغلانتي، وكنت عاوز أقتحم المجال هذا العام».

وتابع، «كنت عاوز أعمل حاجات مختلفة، ممكن المخرجين ميدخلونيش فيها، عندي قناعة بالشخصية اللي بعملها وبالسيناريو الخاص بالفيلم، ولما قلت للمخرج قالي معاك، مكناش اخترنا اسم شركة ولا عملنا ورق، ولا أي مقر نشتغل من خلاله، وكل الناس والدايرة المحيطة، قالتلي: إنت مجنون، ومتعملش قرار زي ده».

الفيلم بطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف

والفيلم من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، وعلاء مرسي.

وتدور أحداث الفيلم بمنطقة وسط البلد، في إطار درامي اجتماعي، ومن سيناريو وإخراج عماد البهات، الذي يتابع حاليا المراحل النهائية للفيلم من مكساج ومونتاج وموسيقى تصويرية.