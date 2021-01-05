 وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية

عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة مها الدملاوي، مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية النشر العلمي، بما ينعكس إيجابيا على جودة البحث العلمي في مصر، بما يضمن للباحثين حصولهم على الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية، مطالبا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بإعداد ورقة عمل تتضمن إجراءات ومكافآت النشر العلمي لمعرفة طرق تقييمها، ورصد التباين بين المراكز والمعاهد البحثية.

كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار، بضرورة إعداد «المراكز والمعاهد والهيئات البحثية خطة عمل حول ما أنجز خلال العام الماضي 2020، وخطة عمل توضح حجم العمل العلمي والبحثىي لكل مركز أو معهد بحثي خلال عام 2021؛ للتعرف على المشروعات البحثية المستقبلية».

وأحيط المجلس علما بإضافة عددا من المجالات البحثية للترقي في اللجنة العلمية الدائمة لأمراض وآفات ووقاية النبات.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الخاصة بشئؤون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات والتعيينات بالمدينة.