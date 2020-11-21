بريد الوطن.. حل أزمة تعيينى فى جامعة الزقازيق يا وزير التعليم العالى

تقدمت لمسابقة تعيين معيدين بكلية حقوق جامعة الزقازيق فى عام 2003، وفى عام 2007 نظراً لقيام جميع المتقدمين بسحب طلبات تقدمهم للمسابقة، تمت الموافقة من مجلس القسم ومجلس الكلية على تعيينى معيداً، فصدر لى قرار عام 2007 ولكن لم يستكمل تنفيذ القرار من رئيس الجامعة، فرفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية، وفى المحكمة قدمت الكلية مذكرة بالعدول، وقال محامى الجامعة إن هناك قراراً بإلغاء المسابقة، وذلك على خلاف الحقيقة، لأن الإلغاء يتم بموافقة مجلس الجامعة ورئيس الجامعة، وهذا لم يحدث، أناشد السيد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، التدخل من أجل إنهاء أزمتى وإعادة حقوقى الضائعة.

ناجى محمد أحمد الشنب

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