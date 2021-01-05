بدء احتفال الإنجيلية بعيد الميلاد بحضور مندوب عن الرئيس السيسي

بدأ قبل قليل الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية في مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي تنظمه في الكنيسة الإنجيلية بمنطقة قصر الدوبارة بوسط القاهرة، ويترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمثل في ارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، في احتفال غاب عنه الضيوف من المسئولين والشخصيات العامة واكتفت الكنيسة الإنجيلية بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم، أمين رئاسة الجمهورية، لحضور الاحتفال وتقديم التهنئة للطائفة بتلك المناسبة، فيما شارك في الاحتفال الدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، دون حضور شعبي، منعا للتجمعات، والتزاما بتعليمات اللجنة الطبية بالطائفة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت الكنيسة الإنجيلية في قصر الدوبارة فتحت أبوابها لاستقبال المشاركين في الاحتفال اعتبارا من السادسة والنصف مساء ولمدة نصف ساعة بقاعة الدكتور القس منيس عبدالنور، ثم بدأ الحفل الذي قاد برنامجه الدكتور القس سامح حنا، القس المساعد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

واستهل برنامج الاحتفال بصلاة افتتاحية لمدة ثلاثة دقائق، تلتها ترنيمة جمهورية لمدة خمس دقائق، ثم قراءة كتابية لمدة 3 دقائق، وبعدها ترانيم كنتاتا لمدة 34 دقيقة، ثم صلاة لمدة خمس دقائق.

وبحسب برنامج الاحتفال فمن المقرر أن يلقي الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة كلمته اعتبارا من الساعة 7 وخمسين دقيقة وهي الكلمة التي تبلغ مدتها بحسب برنامج الاحتفال 10 دقائق، تليها كلمة الشكر وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندريه زكي لمدة 25 دقيقة، حيث من المقرر أن يلقي كلمته من الساعة 8 مساء وحتى الثامنة و25 دقيقة، ليعقبها ترنيمة ختامية والبركة الرسولية لمدة 5 دقائق، ولينتهي الحفل في الثامنة والنصف مساءا.

ويذاع الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية في مصر، على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية فضلا عن البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.