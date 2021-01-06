6 خطوات لتحمي سيارتك من صعود الكلاب عليها.. تعرف عليها

صار من المعتاد رؤية كلب من كلاب الشارع جالسًا متربعا بشكل مريح على سطح السيارة الموجودة على جانب الطريق، مما يؤدى إلى مضايقة البعض وإثارة انتباههم ويجلب مزيدا من الإزعاج لصاحب السيارة، خاصة إذا كانت من الموديلات الجديدة أو غالية السعر.

وقال الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، لماذا تقدم الكلاب على الجلوس على مستوى أعلى مثل الجلوس أعلى كومة رملية في موقع بناء، أو جدار حاجز، أو على عتبة نافذة، أو على كرسي أو سرير في المنزل أو على سطح سيارة فهل يستمتعون بحمامات الشمس، أو يستمتعون بمنظر جوى وخلافه، لافتا إلى عدم وجود دافع محدد لجلوسهم على أسطح السيارات، فمن المحتمل أن يكون أحد الأسباب المذكورة أو جميعها، مضيفا أنه لا داع للقلق وعلى قائد أو صاحب السيارة اتباع إحدى الطرق التالية لمنع كلاب الشوارع من الصعود إلى سطح السيارة وتجنب التعرض لها تفاديا لحدوث أى مكروه، وطرق الوقاية تتمثل فى الآتى:

- تغطية سيارتك فالطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لحل هذه المشكلة هى شراء غطاء سيارة أولاً وقبل كل شئ، ستحمي سيارتك، وستجعل من الصعب على الكلاب الصعود إلى سقف سيارتك.

إذا لم تتمكن من تغطية السيارة بالكامل، فقم فقط بتغطية الجزء الأمامي بحيث يكون بمثابة عائق أمام الكلب من التسلق.

- ارفع شفرات الماسحات لأعلى، يمكنك رفع شفرات مساحات سيارتك أو الأفضل من ذلك ، يمكنك تعليق الكرتون على الشفرات حتى لا يتمكن الكلب من الصعود على السطح من جهة غطاء المحرك (الكبوت) وهو المكان الذي يتسلق منه الكلب في أغلب الأحيان.

- استخدم الماء كطارد، فعندما ترى الكلب فوق سطح سيارتك، قم برمي كوب من الماء عليه، إذا فعلت هذا من 3 إلى 4 مرات، سيتوقف الكلب على الأرجح وسيصاب الكلب بالدهشة عندما يتدفق عليه الماء فجأة، لكن من فضلك لا ترمي الماء الساخن على الكلب لأنه سيحرقه بشدة، تمامًا كما يمكن أن يحدث لطفل.

- استخدم رذاذًا على إطارات سيارتك برش إطارات سيارتك برائحة منفرة ونفاذة للغاية لأن الكلاب حساسة جدًا للرائحة، فيمكنك وضع الخل على أقواس عجلة السيارة أو باستخدام بخاخات الفينول وبذلك تبقى الرائحة لفترة طويلة وتساعد في حل تلك المشكلة.

- وضع لاصق بلاستيك مثل التي تستخدم في تغليف الكتب وهي مفيدة جدا لردع الكلب عن الصعود الي سقف السيارة، ويمكن لصق الشرائح البلاستيكية على منطقة غطاء محرك السيارة، وهذا اللاصق زلق للغاية ولن يتمكن من الصعود أعلى السيارة.

- قم بإخافة الكلب عن طريق إزعاجه بتثبيت كاشف الحركة مع الجرس وجهاز التنبيه، فكلما صدر صوت سيخاف ولن يحاول الصعود.