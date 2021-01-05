جبروت أب.. ألقى طفلته الرضيعة على الأرض بعد مشادة مع والدتها

وقعت الطفلة «غرام»، التي لم تكمل عامها الأول، ضحية خلافات والديها، وبدلا من أن تنال من والدها الحنان والحب، وعلى أثر خلاف مع زوجته، وقف ولطم الرضيعة على وجهها ولم يكتف بذلك، بل حملها من سريرها وألقاها في الأرض لتصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

حملت الأم طفلتها وجرت بها إلى مستشفى ميت غمر المركزي، لتنقذها مما تعرضت له من ضرب والدها لها، ولم يصدق الأطباء ما تقوله والدتها، عندما أخبرتهم أن أباها هو الذي اعتدي عليها بالضرب، وأوصلها إلي هذه الحالة.

واكتشف الأطباء أن حالتها خطرة وتعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، وورد إخطار إلي اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، من مأمور قسم شرطة ميت غمر، بوصول الطفلة «غرام. خ. إ.»، عام واحد، مقيمة طرف أسرتها بدائرة قسم ميت غمر، إلى مستشفى ميت غمر المركزي، مصابة بكدمات بالوجه، وإصابات بالغة، إدعاء تعد من والدها عليها، إثر نشوب خلافات زوجية.

وانتقل علي الفور ضباط مباحث المركز للمستشفى، وبالفحص تبين وجود الطفلة «غرام»، وأكد الأطباء أن حالتها العامة غير مستقرة، وأنها تحتاج إلى رعاية مركزة.

وبسؤال والدتها المدعوة «نعمة أ. ا.»، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، في محضر الشرطة، اتهمت زوجها، والد الطفلة، ويدعى «خالد ر. إ.»، 30 سنة، ميكانيكي، مقيم بذات العنوان، بالتعدي بالضرب على كريمته وصفعها على وجهها، وإلقائها أرضا من أعلى سرير حجرة النوم، إثر وجود خلافات زوجية بينهما.

وتمكنت مباحث القسم من ضبط والد الطفلة، واعترف في محضر الشرطة، أنه وراء إحداث إصابات ابنته، نتيجة خلافات مع زوجته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 179 لسنة 2021 جنح قسم ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.