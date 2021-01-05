خطوات معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لك من تطبيق صحة مصر

يعاني العالم بسبب جائحة كورونا المستجد التي أصبحت تهدد الجميع، وبالأخص أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكري، والضغط.

وأطلقت وزارة الصحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لمكافحة وعلاج الأمراض المزمنة، للكشف والعلاج بالمجان، من خلال عربات إسعاف متنقلة تتواجد في تطبيق مصر.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تقدم خطوات إيجاد عربيات المتنقلة للصحة للفحص للأمراض المزمنة وصرف العلاج بشكل مجاني..

العيادات المتنقلة الخاصة بالمبادرة

العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

خطوات إيجاد العيادات المتنقلة التابعة للصحة

تتواجد العيادات المتنقلة في كل مكان في مصر، وأبعد الأماكن، والقرى، ويمكنك إيجادها من خلال اتباع الإرشادات الآتية:

في البداية يجب أن تقوم بفتح خاصية «تحديد المكان» بالهاتف الذكي المعروفة بـ «اللوكيشن» ثم يتم فتح تطبيق صحة مصر.

اكتب في علامة البحث «العيادات متنقلة»، وستظهر لك الربط وبه موقع أقرب عيادة صحية متنقلة.

طرق الوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ويقدم التطبيق مجموعة من النصائح الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، وجاءت أهم الارشادات كالآتي:

قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر.

تقليل الملح، ويفضل استبداله بالليمون والخل والتوابل.

الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة

عدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام.

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

ممارسة الرياضة وتقليل الوزن في حالة كان الشخص يعاني من السمنة.

الامتناع عن التدخين والعادات السيئة.

قياس ضغط الدم من المتغيرات، حيث ينبغي أن يستند تشخيص ارتفاع ضغط الدم على قياسات متعددة لضغط الدم في عدة مناسبات منفصلة وفي توقيتات مختلفة.