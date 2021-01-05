رئيس الإنجيلية يشكر السيسي خلال كلمته في احتفالات عيد الميلاد

شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل ما يبذله من مجهودات عظيمة في صالح البلاد والمواطنين، وعلى كل القرارات التي اتخذت خلال العام الصعب الذي مضى، والذي واجهت بلادنا فيه تحديات كبيرة، قائلا خلال الاحتفال الرسمي للطائفة بعيد الميلاد، مساء اليوم، بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة: «لا يزال الرئيس يعمل بجهد لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة».

وأضاف رئيس الإنجيلية: كما أشكر الرئيس أيضا للإجراءات التاريخية بتقنين أوضاع الكنائس؛ حيث تم تقنين أوضاع 315 كنيسة ومبنى خدمات، تابعة للطائفة الإنجيلية بكافة مذاهبها، منذ أن بدأت أعمال لجنة تقنين أوضاع الكنائس عام 2017. ونشكر الرئيس أيضا على صدور قانون إنشاء هيئة أوقاف للكنيسة الإنجيلية. وهو ما يعكس إيمانه الراسخ بقيم المواطنة والعيش المشترك.

وتابع زكي: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم لكم جميعا بخالص التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وعيد الميلاد المجيد، متمنيا للجميع أن يحل العام الجديد بالسلام والفرح والشفاء، وأن يرفع الله عن العالم مخاطر الوباء وآثاره.

وأردف رئيس الطائفة الإنجيلية: نشكر الدولة المصرية على اهتمامها بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تناقشه الكنائس المصرية في هذه الفترة مع وزارة العدل. كما أوجه خالص الشكر إلى الرئيس لتهنئته لنا بالعيد وإيفاده محمد نجم، أمين رئاسة الجمهورية، للتهنئة بالعيد، وأشكر أيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي هنأنا بالعيد، والحكومة المصرية بكاملها لما قامت به من إجراءات وقرارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا، والحرص على صحة وسلامة المواطنين. ولكافة الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الطبي، كل في موقعه، لجهودهم المضنية في مواجهة جائحة كورونا.