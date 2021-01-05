عشان تتأكد من الباقة.. خطوات اختبار سرعة النت لو بتشتغل من البيت

على مدار العام الماضي 2020، ومع بداية الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، وكان من أهم تلك القرارات تخفيض نسبة العمالة في المؤسسات والهيئات والشركات إلى نسبة 50%، ما جعل الكثيرين يلجأون إلى العمل من المنزل باستخدام شبكات الإنترنت المنزلي.

ومع بدء الموجة الثانية من الفيروس، والتي تعد أكثر خطورة من الموجة الأولى نظرا لسرعة انتشارها، لجأت الكثير من مؤسسات العمل إلى تخفيض العمالة مرة أخرى، ويعاني الكثيرين من مستخدمي الإنترنت من ضعف الباقة المستخدمة، لذلك يلجأ الكثيرون إلى اختبار سرعة باقة النت المستخدمة لمقارنتها بالمستحقة من الباقة للتأكد منها.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إجراء اختبار سرعة الإنترنت المستخدمة لمقارنتها بالباقة المشترك بها المستخدم، كالتالي:

خطوات اختبار سرعة الإنترنت

- يمكن للمستخد أن يقوم باختبار سرعة الإنترنت المستخدمة والمحددة للباقة من خلال استخدام أحد الأجهزة الموصلة على الواي فاي الخاص بالشبكة.

- ثم يقوم المستخدم بتشغيل خاصية الواي فاي لتوصيل الجهاز المستخدم بالشبكة.

- ثم الدخول على الموقع الخاص باختبار سرعة الإنترنت المحددة للباقة من خلال موقع

https://fast.com/ar/.

- وبتم انتظار إجراء اختبار سرعة النت الخاصة بالباقة المستخدمة من شركة الإنترنت.

- وعند ظهور النتيجة الخاصة بالسرعة المستخدمة في الوقت الحالي والذي أجري خلاله الاختبار، يستطيع العميل معرفة ما إذا كانت هي السرعة المستحقة وفق الباقة أم لا.

- وفي حالة التأكد من أن السرعة الحالية لشبكة الإنترنت أقل من السرعة المراد الحصول عليها وفق الباقة، يجب أن يقوم العميل بالاتصال بالشركة التابع لها للوصول إلى حل مرض بالنسبة له وحل المشكلة إن وجدت.