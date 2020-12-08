تعمل إيه لو فاتورة النت خلصت في وقت متأخر من الليل؟

في كثير من الأحيان، يتعرض مستخدمو الإنترنت المنزلي إلى موقف انتهاء باقة النت في وقت متأخر من الليل، ما يجعلهم في حاجة إلى تجديد الباقة، نظرا لاعتماد الكثيرين عليها في العمل من خلال المنزل والدراسة الأون لاين.

وحتى لا يقع المستخدمون للإنترنت في حيرة كيفية التصرف في حال نفاد باقة النت في وقت متأخر من الليل، تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية التصرف وخطوات تجديد الباقة في وقت متأخر من الليل، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمة دفع الفواتير إلكترونيا، والتي يمكن من خلالها دفع الفاتورة في وقت متأخر من الليل من خلال خدمة WE Pay، كالتالي:

قائمة خدمات WE Pay

- إيداع وسحب الأموال من فروع WE أو ماكينات الـ ATM للبنوك المشتركة في الخدمة (بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، بنك المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك عودة).

- تحويل الأموال من وإلى أي محفظة إلكترونية أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

- دفع فواتير وخدمات WE (التليفون الأرضي - الإنترنت - الموبايل).

- شحن رصيد الموبايل لك وللآخرين.

- دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

- إجراء عمليات شراء باستخدام رمز الاستجابة السريع QR code عن طريق WE Pay دفع التبرعات للمؤسسات الخيرية والعلاجية.

- ربط WE Pay ببطاقات بنك مصر لتتمكن من شحن المحفظة مباشرة.

خطوات دفع فاتورة النت المنزلي إلكترونيا وفي وقت متأخر من الليل

- يمكن تحميل تطبيق WE Pay من خلال متجر play store.

- ثم يتم ادخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

- ثم يتم اختيار الخانة الخاصة بدفع الفواتير، واختيار أيقونة فاتورة الإنترنت المنزلي من خلالها.

- ثم يتم إدخال رقم الحساب الخاص بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل، ثم يتم الضغط على دفع الفاتورة.