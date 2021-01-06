خبير: الدولار سيرتفع أمام العملات الأخرى إذا تغيرت سياسة «الفيدرالي»

قال المحلل المالي، وائل مكارم، إنه مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كان السوق المالي يشهد بعض الاهتزازات لكن مع دخول البنك الوطنية لدعم السوق من خلال سياسات التحفيز المالي تم إعادة الثقة للمستثمرين وزيادة الاستثمارات مرة أخرى، وارتفعت المؤشرات بنمو يصل إلى أكثر من 40% خلال عام 2020.

وأضاف مكارم خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج مال وأعمال المذاع على فضائية extra news، أن محافظ الاستثمار لديها نسب من الأموال تستخدمها في الاستثمار في معدن الذهب النفيس ويتم استثمار جزء آخر في العقارات كملاذ آمن، كما أن البنوك المركزية استخدمت السندات الخاصة بالأصول أو الشركات لدعم الاقتصاد، وكانت السندات الحكومية هي الأكثر طلبا في العام الماضي، وبحسب مؤشرات ستاندرد الذي يحدد عوائد الاستثمار أن هذه العوائد ارتفعت بنسبة 16%.

وتابع: «يوجد تعافي حالي مع بداية العام الميلادي الجديد 2021 في سوق النفط وسيعود الطلب عليه إلى ما كان عليه والدولة المنتجة للنفط تحاول تثبيت الأسعار بشكل يتلاءم مع الاستخدامات في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي أثرت سلبا على الاقتصاديات العالمية خاصة أن الدولة التي لا يعتمد اقتصادها على التصنيع بشكل كبير، الدولار يتأثر بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي وبعض توسع البنوك المركزية تم تقليص العوائد المالية وتراجع الدولار مقابل العملات وفي حالة استمرار السياسة التوسعية للبنك الفيدرالي الأمريكي مجددا سيستمر الدولار في السقوط ولكن إذا تم تعافى اقتصادي واحد مع تجديد السياسة النقدية سيرتفع الدولار مرة أخرى أمام العملات الأخرى العربية والأجنبية».