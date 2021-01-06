باسم أمين: أنا أول مصري عربي أفريقي يحصل على جراند ماستر الشطرنج

قال باسم آمين، أول مصري يحصل على لقب السوبر جراند ماستر للشطرنج، إن الكمبيوتر تطور حاليا، ومن الصعوبة التغلب عليه في لعبة الشطرنج، لافتا إلى أنه فوجئ بتهنئته أمس، حيث جاءته مداخلات هاتفية كثيرة لتهنئته بعد أن جمع أحد الأشخاص القريبة منه في منشور أهم الإنجازات والأرقام التي حققها، وجعل الناس تتنبه إلى أن البطولة التي حصل عليها بطولة مرموقة عالميا وتستحق التقدير.

وأضاف أول مصري يحصل على لقب السوبر جراند ماستر للشطرنج، في مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك 1500 شخص حاصلون على لقب جرند ماستر، موضحا أنه يجب على اللاعب أن يتحصل على أكثر من 1700 نقطة ليحصل على اللقب، وتابع «أنا الحمدلله أول مصري وأفريقي وعربي يحصل على هذا اللقب في تاريخ الشطرنج، وأفضل تصنيف وصلتله كان الـ 33 على العالم، الحمدلله ده ترتيب كويس أنا تقريبا بتصرف بمفردي والدعم ضعيف جدا من الوزارة ولا يوجد مدرب أجنبي».

وحصل باسم أمين على 104% في الثانوية العامة ودخل كلية الطب، وتم عرض عليه التجنيس بالجنسية الأمريكية، لكنه رفض رغم المكافآت والرواتب السخية التي كانت ستعرض عليه، بجانب توفير مدرب ومساعد شخصي وإخصائي بدني وفريق عمل كامل.

يذكر أنه في بداية عام 2020، استطاع مصري كفيف يدعى محمد حافظ زبيب، 62، يعمل في قطاع التموين بمحافظة الدقهلية، الحصول على المركز الثاني في بطولة العالم في الشطرنج لذوي الإعاقة، والذي أوضح أن دور الشطرنج لا يأخذ معه أكثر من 12 دقيقة ويحرك اللعب دون مساعدة من أحد ويرفض مساعدة أي مبصر له ولعب في البطولة 5 مباريات وتعادل في اثنتين فقط.