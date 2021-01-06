شافكي المنيري: أقرب الأدوار لممدوح عبدالعليم كانت في «ليالي الحلمية»

كشفت الإعلامية شافكي المنيري، تفاصيل كتابها عن زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، قائلة إنه كان يردد دائما بأن شخصيته في مسلسل «ليالي الحلمية»، «شالها على قلبه»، لافتة إلى أنه لم يظهر في الجزء الأول من المسلسل، لكنه ظهر في بداية الجزء الثاني، «قالي شخصيتي مش زي علي البدري لكنه كان بيصعب عليا، بيحس أنه عنده بداية حلوة، وأن أحلامه كانت عالية لكن ضاعت منه في الطريق».

وأضافت الإعلامية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن زوجها الفنان الراحل تلقى الكثير من العروض ليقدمها بعد قيام ثورة يناير، وكان شخصا مرهفا للغاية، وابتعاده عن الأضواء في ذلك الوقت لخوفه على مصر، وبكى على الهواء، وكان يريد أن يطمئن بأن الدولة ذهبت ليد أمينة، ولم يعد للتمثيل إلا بعد انتخاب الرئيس السيسي، والاشتراك في مسلسل «السيدة الأولى»، مع الفنانة غادة عبدالرازق.

وأشارت «المنيري»، إلى أنه كان مترددا للغاية في الاشتراك في المسلسل، لافتة إلى أنها لم تتدخل نهائيا في عمله، «كنت بشوف الورق داخل البيت، ولو الورق قعد أسبوعين تلاتة يبقى هيعمله، بس ممكن يقولي الورق دة محبتهوش، وكنت سايبة له الحتة دي لأنه نجم كبير وهو عارف عاوز إيه، ولما يتعرض المسلسل ممكن يقول رأيه».

وتابعت: «أحنا كنا غاوين سفر أوي، ودي كانت أهم حاجة، والجزء ده مكتوب في الكتاب، فيه باب اسمه (طائرة التاسعة صباحا)، أحنا عندنا ذكريات كتير وبنسافر كتير، ومسلسل (السيدة الأولى) كان أحسن ورق موجود وقتها، ومنتجين العمل شجعوه للمشاركة، ومقدرش أقول إنه كان سعيد به أوي بس ممدوح له حسبته الخاصة، وآخر عمل اتعرض له (الحلمية) الجزء السادس، وقرا 5 حلقات، كان هيشتغل فيها ومضى، وكتب ملاحظاته على المسلسل وسلمتها بعد وفاته».