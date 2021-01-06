غادة علي: «التنسيقية» فكرة وحالة.. وداخلين مجلس النواب بأفكار مدروسة

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية عبارة عن فكرة وحالة، مبادرة نقية تمارس السياسة بمفهوم جديد، وهذا ما يهدفون لتحقيقه، والسياسة أصبحت متداخلة في كل مجال ونواحي الحياة مثل السياسة التنموية والسياسة الاقتصادية والسياسة العلمية والتعليم والتكنولوجيا.

التنسيقية تضم أعضاء متنوعين فكريا

وأضافت غادة علي، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه جرى ضم فئات أخرى من الشباب إلى أقصى حد 40 عاما، فأصبح هناك تنوع فكري غير عادي في جميع المجالات، هذا التنوع جرى وضعه في منصة واحدة، للتوافق فيها، بالرغم من اختلاف الأيدولوجيات والأفكار، ولكن هناك ثوابث متفق عليها وهي مصلحة الوطن والصالح العام، وأي تهديد خارجي اي كان نقف أمامه.

تمكين الشباب أصبح واقعا بعدما كان كلمة رنانة

وأشارت إلى أن تمكين الشباب ظلت كلمة رنانة على مدار 3 عقود ماضية، لكن أصبح واقعا حاليا، فهناك نواب ومعاونون محافظين ونواب وزراء، ومستشارون، والتنسيقية تهدف تصدير صورة للعالم، ويجب أن تعبر عن مصر بثوبها الجديد.

علي: اشتغلنا على نفسنا جامد من فترة

وتابعت: «بقالنا فترة من أول لما اتكلفنا واتشرفنا بتمثيل الشعب اشتغلنا على نفسنا جامد جدا، إضافة لملفاتنا اللي طول حياتنا شغالين فيها، كل حد فينا له الكارير والمجال بتاعه، أنا دكتورة جامعة شغلي في إدارة المخاطر، واشتغلت فترة مستشارة لوزير الشباب في ريادة الأعمال وعاملة زمالة، وكل الحاجات دي كونت عندي منظومة من الأفكار التي عاوزة فيها أخدم البلد».

مش داخلين البرلمان بأفكار متناثرة

وواصلت: «من ضمن الهيكلة في التنسيقية فيه لجان نوعية مختلفة تماثل طبقا للجان النوعية المتوجدة داخل البرلمان بحيث ندخل المجلس مستعدين، احنا مش داخلين بأفكار متبعثرة ومتناثرة، داخلين بملفات مدروسة ومقروءة ومكتوبة كويس جدا».