رئيس البرلمان العربي يهنئ عادل الجبير بمناسبة فوزه بجائزة الاعتدال

بعث عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، برقية تهنئة إلى عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020، معرباً عن خالص تهانيه القلبية، وتمنياته الطيبة بدوام التوفيق والسداد.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الجائزة تعكس الجهود المتميزة التي قام بها الجبير في تمثيل المملكة العربية السعودية وإبراز وجهها الحضاري في كافة المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن دوره الملموس في ترسيخ نهج الاعتدال في الدبلوماسية السعودية، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة والمستنيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، في مجال السياسة الخارجية، والتي عززت مكانة ودور المملكة العربية السعودية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.