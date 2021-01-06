دعا للإصلاح الاقتصادي بالصين.. اختفاء مؤسس «علي بابا» يثير الشكوك

لم يظهر جاك ما، الملياردير الصيني، ومؤسس موقع علي بابا، بشكل علني أو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أواخر أكتوبر الماضي، حيث تتعرض الأعمال التجارية لمؤسس إمبراطورية «علي بابا» التسويقية لضغوط هائلة منذ أيام، فيما يحيط الغموض عن سبب اختفاء الملياردير الصيني.

جاك اختفى بعد أن دعا إلى الإصلاح الاقتصادي في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر من شنجهاي، وذكر في الخطاب أن النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلا جديدا من الشباب، وأنه يجب إصلاح النظام الحالي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن بكين تسعى لتقليص إمبراطورية علي بابا وربما الاستحواذ على حصة أكبر في أعمالها. ولم يشاهد جاك ما في العلن منذ ذلك الحين، حتى أنه غاب عن ختام عرض المواهب الأفريقية الذي أسسه.

جاء آخر ظهور له قبل نحو أسبوع من قيام السلطات الصينية بحظر الإدراج المنتظر لشركته «علي بابا» الضخمة في سوق الأوراق المالية، وكانت الشركة تستعد لأكبر طرح عام في العالم، قبل أن تواجه أوامر صينية بإجراء إصلاحات في أعمالها، وانتقد الصينيون مرارا شركة علي بابا لتجاوزها المنافسين في السوق والإضرار بحقوق المستهلك.

من جهة أخرى، قال جون لي وزير الأمن في هونج كونج إن شرطة المدينة ألقت القبض على عشرات النشطاء المطالبين بالديمقراطية للاشتباه في انتهاكهم لقانون جديد للأمن بالتخطيط لشل حكومة هونج كونج والإطاحة بها، وقال جون لي للصحفيين إن المعتقلين خططوا لإلحاق ضرر جسيم بالمجتمع وإن السلطات لن تتهاون مع أي عمل تخريبي، وتمثل الاعتقالات أكبر حملة على معسكر المعارضة منذ أن فرضت بكين قانون الأمن في المستعمرة البريطانية السابقة العام الماضي، وأشارت وسائل إعلام إلى اعتقال أكثر من 50 بينهم نواب سابقون ونشطاء وشخصيات بارزة.