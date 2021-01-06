تداول 8 آلاف و373 طن بضائع و657 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة أربعة سفن، وجرى تداول 8373 طنًا من البضائع و657 شاحنة، وشملت حركة الواردات 1900طن بضائع و297 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 6473 طنًا من البضائع و360 شاحنة .

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين «أمل والحرية »، بينما تغادر السفينتين «القاهرة وبوسيدون اكسبريس»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة «بوسيدون اكسبريس»، وغادرت ثلاث سفن كما شهد ميناء نويبع، اليوم، مغادرة السفينة «سينا».

وفي سياق آخر، أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، رفع درجة الاستعداد بالوحدة المحلية إلى الدرجة القصوى تحسبا لموسم الأمطار طبقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت «المغربي»، أن هناك تنسيقا بين كل الإدارات بالمدينة والشركات المساهمة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع المياه حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

وأشارت رئيس المدينة، إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح، لتكون جاهزة فى أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، وتم تخصيص فرق عمل للتدخل السريع حال هطول سيول، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول، وتجهيز مجموعات عمل للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات للتعامل مع أى طارئ