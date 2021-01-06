نائبا الشيوخ بالبحر الأحمر يدعمان الصحة بأجهزة قياس أكسجين.. صور

أعلن عبد الرحيم كمال ومحمد سعيد الدابي، نائبا مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، دعمهما لمديرية الصحة بعدد 150 جهاز أوكسيميتر لقياس نسبة الأكسجين فى الدم، وتوزيع الأجهزة على ثلاثة مستشفيات «رأس غارب والغردقة وسفاجا»، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال النائب محمد سعيد الدابي، أن دعيم الصحة هو واجب وطني فى إطار الدور المجتمعى للهيئة البرلمانية لنواب الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر وضمن جهود المساهمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار عبد الرحيم كمال، عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، إلى المساهمة في إنشاء عيادة للأورام بمستشفى سفاجا المركزي بالتعاون مع مركز أورام قنا على أن تبدأ العيادة أعمالها السبت 16 يناير الجاري وسيكون العمل يوم السبت من كل أسبوع وتقدم العيادة الخدمات التالية «فحص الحالات الجديدة - متابعة الحالات المكشوف عليها وصرف العلاج الدوائي لها»، مع تحديد حالات الكيماوي وإرسالها لمركز الأورام بمحافظة قنا وذلك موافقة على الطلب المقدم من نواب الشيوخ بالبحر الأحمر.

وفي سياق آخر أفاد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى اليوم، أنه تم تخصيص عدد سبعة مستشفيات للعزل هى مستشفى رأس غارب المركزى والغردقة العام وسفاجا المركزي والقصير المركزى وجراحات اليوم الواحد والشلاتين المركزى وحميات الغردقة وان جميع مستشفيات البحر الأحمر تعمل بشبكة أكسجين تم توصيلها على خزانات بينما مستشفى الشلاتين والتي تعمل بشبكة مولد.

وأوضح أن وزارة الصحة دعمت مستشفى الحميات بالغردقة بتركيب شبكة غازات كاملة وخزان أكسجين جديد بسعة 6000 لتر بتكلفة إجمالية بلغت حوالي ثلاثة مليون جنيه دعما من وزاره الصحة والسكان وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.